Перспективы инновационного развития России обсудят на форуме Росатома "NDEXPO-2018"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Проблемы и перспективы инновационного и технологического развития России обсудят мировые эксперты в ходе V Международного форума "NDEXPO-2018", который пройдет 25 и 26 сентября 2018 года в Технопарке "Сколково", сообщает департамент коммуникаций Росатома.

Ключевой темой "NDEXPO-2018" станет глобальное технологическое лидерство, форум пройдет при поддержке АНО "Агентство по технологическому развитию" и Фонда "Сколково".

"Деловую программу форума откроет пленарное заседание "Глобальное технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений". Эксперты обсудят, какие факторы определяют успешность внедрения прорывных технологий, как изменение технологического уклада влияет на стратегию крупных компаний, и какие ресурсы наиболее критичны на пути к технологическому лидерству", - говорится в сообщении.

Планируется, что в форуме примут участие первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров, специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко. Модератор дискуссии - Кирилл Каем, Фонд "Сколково", старший вице-президент по инновациям.

Специальная сессия научного дивизиона

Проблемы трансфера (передачи) технологий на российском рынке и создание новых продуктов в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) обсудят ведущие российские эксперты в ходе специальной сессии "NDEXPO-2018".

"Участники сессии рассмотрят проблемы развития российского рынка услуг в сфере трансфера технологий, процессы модернизации российского производства ("догоняющее развитие") и вопросы создания новых продуктов в логике Национальной технологической инициативы ("опережающее развитие")", - говорится в сообщении.

В сессии заявлены выступления генерального директора АО "РВК" Александра Повалко, первого заместителя генерального директора Агентства по технологическому развитию Вадима Куликова, исполнительного директора Национальной ассоциации трансфера технологий Егора Шипицына, председателя совета директоров компании "Технопарк Саров" Сергея Югая, вице-президента Фонда "Сколково", исполнительного директора кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Алексея Белякова и других.

Национальная технологическая инициатива - это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15 - 20 лет.

Цифровизация

Перспективы цифровизации в России будут обсуждаться в рамках нескольких панельных дискуссий: "Цифровизация как элемент повышения конкурентоспособности крупных высокотехнологичных компаний", "Умный город", "Начни цифровую энергетику с себя".

"Участники дискуссий рассмотрят опыт цифровизации крупных промышленных компаний России; вопросы развития "сквозных" цифровых технологий и их широкого использования в секторах экономики; задачи цифровизации электроэнергетики и другие актуальные вопросы", - отмечается в сообщении.

Деловая программа форума включает несколько круглых столов и презентаций. Отраслевой центр Росатома по разработке аддитивных технологий, производству оборудования и порошков для 3D-печати ООО "Русатом - Аддитивные технологии" (дочернее общество АО "ТВЭЛ") проведет презентацию на тему "Комплексный продукт для аддитивного конструирования, производства и сертификации "Виртуальный принтер".

В мероприятиях "NDEXPO-2018" примут участие ведущие предприятия и организации атомной отрасли, интеграторы новых направлений бизнеса: Топливная компания Росатома "ТВЭЛ", "Атомэнергомаш", ИК "АСЭ", "Росэнергоатом", РАСУ, "Атомредметзолото", ОТЭК, "Новавинд", РусАТ, UMATEX, НИИграфит, ВНИИЭФ, ВНИИТФ, ВНИИА, ПО "Старт", ФНПЦ "Элерон" и другие.

Об "NDEXPO"

Международный форум "NDEXPO" проводится ежегодно, с 2014 года, в различных регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород) в целях демонстрации высокотехнологичных продуктов и решений для ключевых отраслей промышленности, расширения сотрудничества и развития стратегических партнерств. В работе "NDEXPO-2017" приняли участие свыше 1700 представителей более 600 компаний и организаций. Спикерами деловой программы выступили 85 экспертов.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.