Reuters: Мэй встретится с Трампом для обсуждения двусторонней торговой сделки после Brexit

ТАСС, 25 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится в среду с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения двустороннего соглашения в сфере торговли после выхода страны из ЕС. Как сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на британского чиновника, переговоры пройдут в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Она [Тереза Мэй] обсудит торговую сделку с США после выхода Великобритании из ЕС, также стороны коснутся вопроса химического оружия и международных отношений", - приводит агентство его слова.

По данным Reuters, торговое соглашение с США поможет смягчить удар по экономике Великобритании после ее выхода из Евросоюза в марте 2019 года. Правительство Мэй, как указывает агентство, считает одной из ключевых экономических выгод от Brexit возможность заключать подобные сделки независимо от ЕС.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.