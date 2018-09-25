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Reuters: Мэй встретится с Трампом для обсуждения двусторонней торговой сделки после Brexit

По данным агентства, стороны также коснутся темы химического оружия и международных отношений

ТАСС, 25 сентября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится в среду с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения двустороннего соглашения в сфере торговли после выхода страны из ЕС. Как сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на британского чиновника, переговоры пройдут в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Она [Тереза Мэй] обсудит торговую сделку с США после выхода Великобритании из ЕС, также стороны коснутся вопроса химического оружия и международных отношений", - приводит агентство его слова.

По данным Reuters, торговое соглашение с США поможет смягчить удар по экономике Великобритании после ее выхода из Евросоюза в марте 2019 года. Правительство Мэй, как указывает агентство, считает одной из ключевых экономических выгод от Brexit возможность заключать подобные сделки независимо от ЕС.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдМэй, ТерезаГенассамблея ООН - 2018
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