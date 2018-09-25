Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде сентября выросла до 6,65%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде сентября 2018 года выросла до 6,65%, говорится в материалах Банка России.

В первой декаде месяца ставка находилась на уровне 6,61%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.