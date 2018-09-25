Fitch ожидает продолжения чистки банковского сектора РФ в 2019 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения чистки российского банковского сектора в 2019 году, следует из материалов агентства к конференции "Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору"

"За шесть месяцев 2018 года ЦБ отозвал лицензии у 30 банков. Мы ожидаем продолжения чистки сектора в 2019 году", - говорится в материалах рейтингового агентства.

В начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций выведены с рынка, что дает импульс к развитию в секторе здоровой конкуренции.

В конце 2017 года глава регулятора говорила, что активная "чистка" банковского сектора от недобросовестных игроков продолжится еще два-три года.