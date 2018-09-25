ФАС: DP World претендует на покупку 49% Fesco

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире портовых операторов DP World (ОАЭ) претендует на покупку 49% группы Fesco, рассмотрение ходатайства еще не завершено, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью "Коммерсанту".
"Рассмотрение ходатайства группы DP World в отношении группы Fesco было продлено. Сейчас оно дополнительно обрабатывается и дальше уйдет на правкомиссию", - сказал он.
Отвечая на вопрос, на какую долю претендует DP World, Артемьев сказал: "49%".
ФАС внесла материалы по вхождению арабского портового оператора капитал Fesco для рассмотрения на правкомиссии по иностранным инвестициям. В антимонопольной службе не уточняли, о каком пакете идет речь, сославшись на ограниченный доступ к информации. Также ФАС не комментировала, повлияет ли арест совладельца группы компаний "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова на судьбу сделки ("Сумма" владеет 32,5% компании и готовится к продаже пакета акций).
В сентябре президент Fesco Александр Исурин сообщал ТАСС, что DP World сохраняет интерес к Fesco.
DP World владеет более чем 65 морскими терминалами, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.