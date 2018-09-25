Глава Комитета ГД по энергетике оценил экспорт газа из РФ к 2030 году в 350 млрд куб. м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил возможный экспорт газа из России к 2030 году в 350 млрд куб. м, из которых около 130 млрд куб. м придется на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие данные депутат озвучил на Международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

"Безусловно, это весьма оптимистичный сценарий, и для его реализации должно совпасть много факторов, но нынешний и прогнозный уровень цен на углеводороды, перспективы роста спроса на газ в Европе и Азии, планы компаний и меры господдержки в принципе позволяют его реализовать", - сказал Завальный.

"Важно уже сейчас создать такую модель взаимодополнения всех российских газовых экспортных проектов, которая позволит максимизировать доходы страны от экспорта, сбалансировав при этом интересы государства, регионов и компаний. И создать для реализации проектов соответствующую нормативную базу", - добавил депутат.

Он полагает, что к 2030 г. экспорт газ в Европу достигнет 220 млрд куб. м, еще до 130-140 млрд куб. м - на рынок АТР, из них половина придется на сжиженный природный газ.