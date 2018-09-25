{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Комитета ГД по энергетике оценил экспорт газа из РФ к 2030 году в 350 млрд куб. м

На рынок Азиатско-Тихоокеанского региона придется 130 млрд куб. м, половина которых - сжиженный газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил возможный экспорт газа из России к 2030 году в 350 млрд куб. м, из которых около 130 млрд куб. м придется на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие данные депутат озвучил на Международной конференции "Нефть и газ Сахалина".

"Безусловно, это весьма оптимистичный сценарий, и для его реализации должно совпасть много факторов, но нынешний и прогнозный уровень цен на углеводороды, перспективы роста спроса на газ в Европе и Азии, планы компаний и меры господдержки в принципе позволяют его реализовать", - сказал Завальный.

"Важно уже сейчас создать такую модель взаимодополнения всех российских газовых экспортных проектов, которая позволит максимизировать доходы страны от экспорта, сбалансировав при этом интересы государства, регионов и компаний. И создать для реализации проектов соответствующую нормативную базу", - добавил депутат.

Он полагает, что к 2030 г. экспорт газ в Европу достигнет 220 млрд куб. м, еще до 130-140 млрд куб. м - на рынок АТР, из них половина придется на сжиженный природный газ.

Теги
РоссияЗавальный, Павел Николаевич
ФАС: нефтяников ждут жёсткие меры, если они не увеличат поставки бензина на рынок РФ
Глава службы добавил, что компании должны торговать на бирже по единым для всех без исключений правилам
Читать полностью