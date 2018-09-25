ФАС: нефтяников ждут жесткие меры, если они не увеличат поставки бензина на рынок РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев пригрозил нефтяникам жесткими мерами, если они не увеличат объемы реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы направили всем нефтекомпаниям рекомендации и сказали, что необходимо немедленно принять меры по увеличению объемов производства и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах, - сказал он. - Некоторые говорят: мы работаем на свободном рынке и, куда хотим, туда и поставляем. Чтобы они так больше не думали, применяем более жесткие меры".

По его словам, сейчас бензин в России стоит дешевле, поэтому его выгоднее продавать зарубежом. Он добавил, что ФАС хочет, чтобы все без исключения компании торговали на бирже по единым правилам.

"Этого до сих пор не делают ГК "Новый поток", "Таиф-НК", "НефтеГазХолдинг". Также есть потенциал по переориентации экспорта у "Сургутнефтегаза" и у того же "Таиф-НК", - рассказал глава ФАС. - Если они этого не сделают, мы будем требовать принятия законодательных мер и закрепления прямой нормы о том, что нефтепродукты должны реализовываться на внутреннем рынке - либо через биржу, либо через прямые поставки".

Кроме того, он сообщил, что считает правильной обсуждаемую сейчас в правительстве инициативу о законодательном закреплении поставок на внутренний рынок нефтяного сырья для российских НПЗ на уровне 17,5% от добычи.