Три проекта нижегородского промышленного кластера получат более 870 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Более 870 млн рублей будет направлено на развитие трех проектов промышленного кластера Нижегородской области в рамках поддержки Минпромторга, сообщил во вторник ТАСС глава региона Глеб Никитин.
"Инициаторы проектов получат государственную поддержку в виде субсидий в размере 872 млн рублей. Благодаря реализации совместных проектов участников кластера в Нижегородской области будет организовано производство новых модификаций цельнометаллических фургонов и высокотехнологичных автокомпонентов", - сказал Никитин.
Он отметил, что деньги получат группы компаний ГАЗ, ЗАК "Автокомпонент" и "Нижпромпласт". Первое предприятие планирует разработать автомобильные компоненты по технологии SpraySkin, общий бюджет проекта составляет 293 млн рублей, сумма полученной субсидии составит 144 млн рублей. Второе предприятие займется развитием линейки цельнометаллических фургонов российского производства, общий бюджет проекта составляет 1,5 млрд рублей, сумма полученной субсидии составит 371 млн рублей. А третье нижегородское предприятие будет производить автоматические трансмиссии, общий бюджет проекта составляет 781 млн рублей, сумма полученной субсидии составит 357 млн рублей.
По словам Никитина, выделенные средства позволят создать новые рабочие места и решать задачи в области импортозамещения. "Все проекты касаются важнейших для области сфер - автомобилестроения и производства автокомпонентов. Кластерный подход является очень востребованным для региона", - отметил Никитин.
С 2016 года промышленные предприятия - участники кластеров получают государственную поддержку в виде субсидирования до 50% затрат на реализацию совместных проектов в целях импортозамещения. В бюджете на эти цели предусмотрено более 2,5 млрд рублей до 2020 года.