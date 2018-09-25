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ДОМ.РФ разработает гарантии по кредитам застройщикам со Сбербанком и Газпромбанком

Первые кредиты застройщикам с гарантиями ДОМ.РФ будут выданы в 1 полугодии 2019 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ подписал соглашения о начале реализации программы гарантирования кредитов застройщикам жилья со Сбербанком и Газпромбанком, говорится в сообщении института развития.

"ДОМ.РФ подписал соглашения о сотрудничестве со Сбербанком и Газпромбанком, в рамках которых предполагается совместная разработка механизма гарантирования целевых кредитов застройщиков. В рамках указанной программы ДОМ.РФ будет предоставлять гарантии банкам, выдающим целевые кредиты для финансирования жилищного строительства", - говорится в сообщении.

По таким кредитам предусмотрено применение пониженного коэффициента "риск-вес" в размере 20% вместо 100%, отмечает ДОМ.РФ. Провести первые пилотные сделки по гарантированию кредитов застройщикам планируется в первой половине 2019 года.

"В среднесрочной перспективе для полного замещения средств дольщиков необходим рост объемов проектного финансирования жилищного строительства в семь раз: с 0,6 до 4,3 трлн рублей, полагаем что до половины от этого объема может быть реализовано с использованием нового механизма", - приводит сообщение слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко.

Механизм гарантирования целевых кредитов застройщикам разрабатывается в соответствии с "дорожной картой" по поэтапному замещению в течение трех лет средств дольщиков в жилищном строительстве на банковские кредиты в целях снижения риска для граждан.

"Использование механизма гарантирования позволит банковской системе кратно увеличить объемы кредитования жилищного строительства, а банкам среднего размера - участвовать в реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий, обеспечив плавный переход на новую модель финансирования отрасли.

Сбербанк и Газпромбанк являются крупными игроками на рынке жилищного строительства России с точки зрения объемов ипотечного кредитования граждан.

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