Тундра онлайн: как программа "Цифровая экономика" улучшит связь в удаленных поселках ЯНАО

Летом 2017 года на срок до 2024 года включительно была утверждена программа "Цифровая экономика РФ". Сейчас она состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Программа "Цифровая экономика", которая разрабатывается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), улучшит связь в удаленных и труднодоступных ямальских поселках, а также в учреждениях здравоохранения и образования, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора арктического региона. В настоящее время тысячи ямальских семей, занимающихся оленеводством в тундре, доступны только по спутниковому телефону.

Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

"В настоящее время разрабатывается региональная программа "Цифровая экономика" ЯНАО, паспорт программы находится на согласовании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. <…> В программе предусмотрены мероприятия по строительству магистралей на основе цифровых радиорелейных линий связи до труднодоступных и удаленных населенных пунктов ЯНАО, обеспечение социально-значимых объектов высокоскоростным доступом к сети Интернет", - сообщили в пресс-службе.

Основу программы составят инфраструктурные проекты по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), в первую очередь до административных центров муниципальных районов: сел Красноселькуп, Мужи, Яр-Сале и поселка Тазовский.

"Работы по строительству магистрали до села Красноселькуп уже ведутся и должны быть завершены в 2018 году. В 2019 году планируется построить ВОЛС до поселка Тазовский", - добавили в пресс-службе.

Также программа включает инновационные проекты. "Например, развертывание сети передачи данных на технологии 5G, создание беспроводных сетей связи для "Интернета вещей", - отметили в пресс-службе.

Как на Ямал пришла "оптика"

По данным Росстата, высокоскоростной доступ к интернету есть практически в каждом доме ЯНАО. При этом, как отмечают в компании "Ростелеком" (обеспечивает доступом к интернету более 90% семей округа), не так давно большинство абонентов подключались к сети через телефонную линию, а фильмы могли скачиваться часами. Еще в 2012 году в Салехарде тариф составлял 2 тыс. рублей в месяц за 0,5 Мбит/с. Ситуация изменилась в 2014 году, когда "Ростелеком" завершил строительство Северного оптического потока и в арктический регион пришла так называемая "оптика".

"Северный оптический поток - это магистральная линия связи, протянувшаяся на 3,5 тыс. километров от Екатеринбурга через Ханты-Мансийск, Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой к Салехарду. <…> Это основа телекоммуникационной инфраструктуры сразу для трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО - Югры и ЯНАО", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Чтобы линия появилась на территории ЯНАО, строители преодолели сотни препятствий: реки, дороги, железнодорожные магистрали, нефте- и газопроводы. "Приходилось работать и в тайге, и на заболоченной местности, и в экстремальных природных условиях Крайнего Севера. Особую сложность представляло строительство линии в условиях вечной мерзлоты", - добавили в "Ростелекоме".

По словам региональных властей, стройка на территории округа длились с 2010 года, постепенно к оптической магистрали подключили все города окружного значения. "Сложности оставались только с городом Лабытнанги из-за водного перехода через реку Обь. Но уже в 2016 году компания "Транстелеком" запустила в эксплуатацию свою ВОЛС Сейда-Лабытнанги", - добавили в пресс-службе губернатора.

Связь на просторах тундры

Несмотря на то, что интернет развивается на Ямале стремительно, он по-прежнему остается недоступным для более чем 5,5 тыс. семей, ведущих традиционный образ жизни. "В связи с тем, что основным видом деятельности указанной категории населения является оленеводство, большую часть времени люди проводят на межселенных территориях - за десятки и сотни километров от "цивилизации", поэтому единственно возможной для использования является спутниковая связь", - пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Об этой проблеме напомнил произошедший летом несчастный случай: в начале августа в ямальской тундре пропала 15-летняя девочка, но из-за отсутствия спутниковой связи обратиться в полицию и МЧС ее родители смогли только спустя три дня. Чтобы предотвратить подобные ситуации, региональные власти ежегодно приобретают и выдают представителям коренных малочисленных народов Севера спутниковые телефоны.

"В качестве абонентских устройств выбор был остановлен на модели телефона Иридиум-9575 Extreme", - добавили в пресс-службе губернатора. Среди преимуществ данной модели - защита от попадания влаги, пыли и механических воздействий, емкий аккумулятор, программируемая кнопка SOS и встроенный GPS-приемник.

В этом году приобретено 286 таких телефонов. По данным на начало 2018 года, более 1,2 тыс. ямальских семей еще нуждаются в обеспечении средствами связи.

Мониторинг за пожарами

В июле прошлого года в округе был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Температура воздуха достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний - грозы. Тогда на территории региона выгорело более 170 тыс. га.

Современные технологии приходят на помощь и в разгар лесных пожаров. На территории округа действует четыре точки видеомониторинга за лесопожарной обстановкой, организованных "Ростелекомом": в Салехарде, Вынгапуровском микрорайоне города Ноябрьск, селе Мужи Шурышкарского района и поселке Пельвож, где в 2017 году и была впервые опробована система.

"Система мониторинга способна автоматически обнаруживать пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь пожара, автоматически оповещать о пожаре заинтересованные службы, определять ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения", - уточнили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома".

Отмечается, что в перспективе такие системы могут появиться еще в шести точках арктического региона.