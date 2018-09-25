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"Аэрофлот" получил пятидесятый самолет Sukhoi Superjet

Авиалайнер назвали в честь русского живописца Василия Поленова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" получила пятидесятый самолет SSJ-100, передает корр. ТАСС с торжественной церемонии. Таким образом, "Аэрофлот" и ОАК исполнили контракт на поставку сначала 30, потом еще 20 самолетов.

Первый контракт на поставку 30 самолетов был подписан 7 декабря 2005 года.

"Аэрофлот" торжественно принимает в свой флот "юбилейный" - 50-й по счету Superjet 100. Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа. С учетом этого соглашения парк отечественных самолетов группы "Аэрофлот" будет доведен до 200 единиц, причем важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка - самолеты МС-21", - приводятся в сообщении "Аэрофлота" слова гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева .

Авиалайнеру с бортовым номером RA-89115 присвоено имя русского живописца Василия Поленова.

Участие в торжественной церемонии приняли генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, летный директор Игорь Чалик, президент ГСС Александр Рубцов и бывший гендиректор "Аэрофлота", при котором был подписан первый контракт на поставку SSJ-100, Валерий Окулов.

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