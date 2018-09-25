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Цена нефти Brent превысила $82 за баррель

Стоимость фьючерса достигла такого показателя впервые с 12 ноября 2014 года
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,01% и достигла уровня $82,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость барреля нефти этого сорта превышала отметку $82 12 ноября 2014 года.

На фоне укрепления котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился по состоянию на 14:15 мск на 0,22%, до 65,69 рубля, курс евро - на 0,14%, до 77,26 рубля за единицу европейской валюты.

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