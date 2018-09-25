Индекс промышленного производства СКФО опередил общероссийский

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по итогам 2017 года опередил общероссийский почти на 5%. Об этом на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Общий индекс промпроизводства в округе за 2017 год составил 106,5% (рост на 4,6%), тогда как в целом по России он составляет 101,9%. <…> Наиболее перспективными направлениями в сфере промышленности являются производство стройматериалов, обрабатывающая промышленность и химическая промышленность, пищевая переработка, добыча минералов и руд и металлургия", - сказал министр.

По его словам, на территории округа работает свыше 5 тыс. промпредприятий.

В своем докладе Чеботарев также отметил, что валовый региональный продукт по итогам 2017 года составил 1,8 млрд рублей. "Сумма инвестиций в основной капитал составила более 500 млрд рублей, при этом прирост составил 3,7%", - добавил он.