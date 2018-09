"Умные" технологии и цифровую экономику обсудят на форуме "РИФ.Технологии" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперты презентуют новинки в сфере "умных" технологий и обсудят возможности цифровой экономики на форуме "РИФ.Технологии", который пройдет в Ульяновске 29 сентября. Об этом сообщила во вторник журналистам на пресс-конференции, посвященной проведению мероприятия, директор областной корпорации "Правительство для граждан" Светлана Опенышева.

"На сегодняшний день подготовлена новая площадка - пройдет конференция "Цифровая экономика - региональный аспект". <…> Мы имеем подтверждение приезда спикеров из [Южной] Кореи, которые расскажут о современных "умных" технологиях в рамках сотрудничества с WеGO (Всемирная организация "умных" городов, которая объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни)", - отметила она.

В корпорации "Правительство для граждан" ТАСС уточнили, что гостями форума станут представители муниципальных властей Сеула. В их числе глава отдела экологической политики Сан Хун Ли и менеджер этого отдела Сон Хан Хо.

По словам Опенышевой, сейчас подтвердили свое участие в форуме более 200 специалистов из разных городов России, более 2 тыс. человек уже зарегистрировались на сайте организаторов. В программе мероприятия мастер-классы экспертов, круглые столы, пленарное заседание. Для детей на форуме будет работать специальная площадка "РИФ.Технологии для детей", где школьники и их родители смогут получить информацию о секциях и кружках для учащихся 5-11 классов. Традиционно по итогам мероприятия ожидается также подписание соглашений о сотрудничестве.

"На круглом столе будет подписано соглашение о сотрудничестве в рамках кластера цифровой трансформации ЖКХ. Соглашение будет подписано между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и компаниями ООО "Стрижтелеком" и нашей сотовой компанией "МТС", - уточнила Опенышева.

Форум "РИФ.Технологии" состоится в Ульяновской области в четвертый раз. Цель мероприятия - популяризация новых технологий, обмен опытом, повышение уровня знаний в сфере IT. В числе участников форума этого года руководитель направления контроля качества интеграции и внедрения "1С- Битрикс" Александр Сербул, руководитель команды разработки под Android в App in the Air Inc. Empatika Тимур Ахметгариев, старший разработчик в Лаборатории Касперского Юрий Сыровецкий, руководитель направления маркетинговой аналитики Rambler&Co Алексей Никушин.