Комитет Думы поддержал законопроект, обязывающий туроператоров подтверждать оплату отеля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, обязывающий туроператоров предоставлять клиентам подтверждение, что размещение в гостинице оплачено.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в июле депутатами-единороссами Андреем Палкиным и Иваном Белековым. Как они отмечают в пояснительной записке, "если обязанность по выдаче билета у туроператора имеется, то в ситуации, касающейся оплаты гостиницы, такой обязанности нет".
В связи с этим предлагается внести в законодательство изменения, обязывающие туроператоров в течение суток после получения денежных средств предоставлять туристам документы, подтверждающие оплату гостиницы. За нарушение туроператор будет обязан выплатить штраф в размере 10% от суммы, переданной в счет оплаты гостиницы, а турист получит право потребовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы.
"Стоит отметить, что наличие у клиента ваучера однозначно не свидетельствует об оплате туроператором услуг гостиницы и, соответственно, дает возможность гостинице не заселять туриста. Практика демонстрирует, что вместо того, чтобы получать фондирование от кредитных организаций, туроператоры предпочитают безвозмездно пользоваться деньгами туристов, что в итоге повышает риски нарушения их прав. Таким образом, установление обязанности, предусматривающей выдачу туроператором (агентом) туристу подтверждения оплаты проживания, и ответственности за нарушение этой обязанности, будет способствовать прекращению вышеуказанных порочных практик", - уверены депутаты.