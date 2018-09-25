Медведев ознакомился с производителем электроники для отечественного автопрома

Президент ГК "Итэлма" Александр Постников рассказал, что предприятие разрабатывает "полную электронную архитектуру для всего российского автопрома". "Итэлма" работает с такими компаниями, как ГАЗ, АвтоВАЗ и другими заводами. "Все, что сделано здесь, это собрано, спроектировано и произведено в России", - добавил Постников.

Директор ГК продемонстрировал премьеру навигационные, мультимедийные системы, которые используются на разных моделях машин Lada. Постников также предоставил гиперзащищенный промышленный контроллер. "Это создали мы по идее Дениса Валентиновича (Мантурова) совместное предприятие с "Касперским" для защиты сначала промышленного оборудования станков", - рассказал он. Постников уточнил, что сегодня контроллер применяется в автопроме, он надежно защищен от стороннего несанкционированного вмешательства. "Изменения программы - это гораздо опаснее, чем просто отключение", - подчеркнул важность разработки Медведев.

В лабораторном цеху премьеру продемонстрировали "умные видеокамеры" для системы помощи водителю ADAS. Работа системы заключается в определении объектов и считывании дорожных знаков, что позволяет повысить безопасность движения на дорогах. Система ADAS внедряется в автомобили серии "Кортеж" и в автобусы "Мосгоравтотранс".

Помимо этого, премьер-министру продемонстрировали работу консоли управления отечественной разработки. Такой пульт управления внедряется в современные комбайны. Кроме того, консоль является частью системы современных самолетов, ее используют как пульт бортпроводника. По словам Постникова, такую консоль предлагается устанавливать и в новых квартирах, строящихся по программе реновации.

"Как это работает? Мы собираем информацию со всех датчиков, которые стоят в квартире, выбираем вариант использования режима. Допустим, хотим использовать экорежим - лампочка обычно горит ярче, мы видим, что это нам стоит 3124 рубля коммунальной платы в месяц. Поменяли экорежим, лампочка тускнеет, стоимость сразу снижается. Человек может прогнозировать свои затраты на коммунальные платежи", - рассказал он, отметив также, что консоль может вызывать экстренные службы. "Удобно", - отреагировал премьер.

Осмотр Lada Granta

Председатель правительства также осмотрел автомобиль Lada Granta с телематическими сервисами. Машина интегрирована с "Яндекс.Навигатором", системой ЭРА-ГЛОНАСС, имеет бесключевой доступ через телефон и дистанционное управление. НПП "Итэлма" для такой машины разрабатывает софт, железо, аппаратное обеспечение, серверную часть. Это решение может использоваться как в личном автомобиле, так и в общественном транспорте, к примеру, в каршеринге.

Медведев решил опробовать технологию. Премьеру показали, как работает безопасная система открывания автомобиля. Это делается с помощью электронного ключа в телефоне. Медведев сел в машину и осмотрел салон. С помощью приложения в телефоне, который интегрирован с автомобилем, можно настраивать любимую музыку, частые маршруты и другое. При этом настройки сохраняются при использовании и других машин. Это освобождает пользователя от лишних действий в других приложениях.

Глава российского правительства высказал мнение, что использование такой системы, которая сохраняет персональные предпочтения, удобна и интересна. "По сути, мозги переносятся с машины на машину. Интересно", - отметил он. В производственном цеху Медведев ознакомился с работой предприятия и с другими разработками НПП "Итэлма".