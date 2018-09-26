Зачем Сбербанку роботы, Росатому — 3D-принтер, а Калашникову — электрокар

Шесть российских компаний, которые, на первый взгляд, далеки от технологий, но в реальности создают трендовые техноновинки и инвестируют в смелые стартапы

Автобус, грузовик, самосвал. Все беспилотники от "КамАЗ" "КамАЗ", занимающий более половины рынка российских грузовиков, в последние годы плотно занялся разработками в сфере беспилотников. Первый грузовик-беспилотник появился в 2015 году. Он создан на базе серийного "КамАЗ-5350" с полноприводным шасси 6х6. И внешне выглядит как совершенно обычный темно-зеленый камазовский грузовик. Искусственный интеллект, управляющий машиной, с помощью компьютерного зрения различает дорожную разметку, знаки, а также других участников дорожного движения, пешеходов. А к 2020 году он научится распознавать собак и других мелких зверей на дороге, и останавливаться, чтобы их пропустить.

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На развитие грузовика-беспилотника в компании готовы потратить 18 млрд рублей. В текущем году в эту цель инвестируют 500 млн рублей. Производители рассчитывают, что к 2022 году беспилотники будут использоваться для коммерческих сельхозперевозок. Вторая разработка "КамАЗ" в сфере беспилотного транспорта — легковой электробус "Шатл". Это маломестный автобус на 12 мест, который внешне выглядит футуристично, умеет разгоняться до 110 километров в час, но пока ездит только по тестовым полигонам. Планируется, что к 2022 году "Шатлы" выйдут на серийное производство, тогда в России уже должны появиться законы, разрешающие и регулирующие такой транспорт. Еще раньше — к 2020 году — "КамАЗ" собирается создать беспилотный самосвал для карьерных работ. По грузоподьемности, обещают в компании, он не будет уступать обычным самосвалам. "Калашников": электрокар, электромотоциклы и мотоцикл-коптер Мотоцикл-коптер, электромотоциклы и электрокар — вот новые разработки компании.

В прошлом сентябре "Калашников" представил на своем сайте видео испытаний летающего коптера под названием "концепт летательного аппарата". Обычно такие разработки называют летающими мотоциклами, производители пытаются сделать их примерно похожими на те мотоциклы из "Звездных войн", на которых передвигались штурмовики. Коптер "Калашникова" скорее напоминает летающие сани или каркасную гоночную машину. Впрочем, посадка пилота-испытателя аппарата — как на мотоцикле. Пилот — мужчина среднего телосложения — тестирует аппарат в большом помещении. Он взлетает на пару метров, поворачивает, разворачивается, зависает в воздухе на короткое время, выполняет посадку. Еще раньше "Калашников" представил электромотоциклы "Иж" для полицейских дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. Эти мотоциклы могут проехать на одной зарядке до 150 км — тестирование проводило Минобороны. Военная автоинспекция (ВАИ) собирается купить 20 мотоциклов от оружейника-гиганта до конца года. А в следующем году заказать еще 200 штук. Тогда же "Калашников" собирается запустить серийное производство электромотоциклов. Из последних новостей компании: в 2018 году оружейник показал концепт электрокара, созданного на базе советского автомобиля "Иж" 1973–1997 годов выпуска. Кроме кузова, от ретроклассики ничего не осталось — в основе новые разработки концерна. Номинальная мощность новинки составит 220 кВт. Запас хода на одной зарядке будет достигать 350 км. Сбербанк: роботы-счетоводы и роботы-консультанты У Сбербанка есть собственная робототехническая лаборатория и лаборатория по развитию искусственного интеллекта.

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В первой занимаются "умным" железом. Это, например, беспилотники: прошлым летом Сбербанк протестировал дрона-инкассатора для перевозки наличных денег на расстояние около десяти километров. Логистические роботы для работы на складах и внутри помещений. Персональные роботы-ассистенты, как робот-консультант Promobot, которые внедрены в нескольких отделениях банка. И коллаборативные роботы: машины, которые внедрены на счетно-сортировальных машинах в кассово-инкассационных центрах, они вместе с людьми (кстати, быстрее и круглосуточно) считают и сортируют деньги. В лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка создали голосового бота Iron Lady, которая обзванивает должников. В кол-центре по корпоративным клиентам отвечает бот Анна. Разработки чаще всего компания ведет вместе со стартапами. Нужные продукты адаптирует под свои потребности. Так, например, Сбербанк инвестирует в разработчика биометрических систем VisionLabs, который "учит" банкоматы узнавать клиентов по лицу. Почта банк: "умные" камеры против мошенников Сбербанк — не единственный банк, пытающийся улучшить свою работу с помощью технологий. Почти все крупные банки внедряют трендовые разработки, так что инновации в клиентских отделениях очень скоро перестанут удивлять клиентов. Биометрическая система стартапа VisionLabs давно используется для узнавания клиентов в отделениях Почта банка (создан ВТБ и "Почтой России").

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Цель в том, чтобы выявить мошенников среди потенциальных заемщиков. Клиент обращается с заявкой на получение кредита, на рабочем месте менеджера стоит "умная" камера, подключенная к программе с базой данных, где хранятся фотографии клиентов банка, сотрудников и мошенников. Такие системы с биометрией на самом деле могут больше, чем просто сообщить консультанту о том, что перед ним мошенник. Они позволяют банкам обслуживать клиентов дистанционно. В июне 2018 года механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в ряде российских банков. К концу года биометрия должна появиться в 4000 офисов организации. Промышленный 3D-принтер от "Росатома" Трехмерная печать в производстве — новинка, но с каждым годом она все больше "обживается" в проектах крупных корпораций. В самолете Boeing 787 Dreamliner внедрено около 30 деталей, напечатанных на 3D-принтере. В космическом корабле Nasa — вдвое больше деталей, полученных таким образом.

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В технологию инвестируют компании с мировыми именами, в первую очередь, авиакомпании, автопроизводители, космические корпорации. 3D-печать позволяет сделать детали легче по весу, дешевле. Принтеры, если они умеют печатать детали из металла, могут выпускать детали быстрее, чем привычным способом. А в итоге они должны заменить целые заводские цеха с длинными станками. Ученые "Росатома" сейчас работают над прототипом промышленного 3D-принтера, который сможет выпускать металлические изделия. Почему это важно? В России не больше двух десятков 3D-принтеров, печатающих металлическим порошком, — все они импортные. А в мире 1500 таких принтеров. Параллельно ученые госкорпорации работают над сырьем для принтера — металлическими порошками на основе железа, титана, алюминия, никеля, кобальта. В результате оборудоавние должно научиться создавать сложные детали — такие же, какие сейчас получают на тяжелых станках. "Почта России": "умные" камеры, дроны и роботы-сортировщики Одна из самых консервативных российских компаний может удивить даже технологические команды по объему внедрения инноваций. До конца 2018 года "Почта России" собирается протестировать камеры с биометрической идентификацией. Когда постоянный клиент приходит в отделение, программа, в которой подключены камеры, сможет "узнать" его, найти в базе, спрогнозировать, зачем он пришел — получить посылку или письмо, и операторы начнут готовиться обслужить его еще до того, как подойдет очередь. Эта технология позволит сделать сервис быстрее.