Росатом и ВТБ договорились о сотрудничестве в сфере финансирования проектов Севморпути

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и банк ВТБ договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансирования проектов, связанных с обеспечением безопасного круглогодичного судоходства в акватории Северного морского пути. Соответствующий меморандум подписали в рамках форума NDExpo-2018 первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров и зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Для того, чтобы проекты (по развитию Арктики - прим. ТАСС) реализовывались, на территории должна быть устойчивая инфраструктура, и первый элемент такой инфраструктуры - достаточное количество ледокольного транспорта, который будет обеспечивать транспортировку этих богатств по разным маршрутам - как в сторону Европы, так и Азии. <..> Государство относится к этой задаче с огромным вниманием, выделяет на это средства, но только за счет государственных средств покрыть все эти задачи невозможно. Поэтому участие в этом ВТБ - банка, который является опорным для Росатома во всех наших проектах, является для нас очень важным и необходимым" - прокомментировал подписание меморандума Комаров.

Как отмечается в пресс-релизе ВТБ, в рамках меморандума предусматривается возможность предоставления лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов по проектам, реализуемым Росатом в рамках развития ледокольного флота.

"Мы действительно обсуждаем с Росатомом ряд перспективных проектов по строительству ледоколов класса ЛК-60, общий объем финансирования одного ледокола - в районе 50-70 млрд руб. Мы также вышли на вторую стадию финансирования современных ледоколов стоимостью 70-100 млрд руб. класса "Лидер". Здесь мы чувствуем себя уверенно в нашем партнере", - отметил Лукьяненко по итогам церемонии подписания.