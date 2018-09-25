Нижегородская область будет сотрудничать со Словенией в химической отрасли и IT

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Нижегородская область и Словения договорились сотрудничать в нескольких сферах, в том числе автомобилестроении, цифровой экономике, химической промышленности и культуре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с послом Словении в РФ Бранко Раковцом.

"Мы договорились, что будем развивать взаимодействие в таких областях как химическая промышленность, автомобилестроение, информационные технологии и цифровая экономика", - рассказал глава региона, добавив, что также планируется развивать культурное сотрудничество.

По его словам, один из ярких примеров культурного взаимодействия - открытие выставки "Любляна Плечника" в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. "Выдающийся словенский архитектор Йожи Плечник считается одним из создателей современного облика столицы Словении, и нижегородцам будет интересно познакомиться с его творчеством. Мы также предложили начать совместную работу по организации "Дней Словении" в регионе", - добавил Никитин.

Раковец выразил заинтересованность в сотрудничестве с регионом, а также предложил рассмотреть возможности взаимодействия в образовании.

По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области со Словенией составил $10,7 млн (увеличение на 20,5% по сравнению с итогами 2016 года).