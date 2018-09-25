Депутат предложил давать лицам предпенсионного возраста 12 дней дополнительного отпуска

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, не входящий ни в одну из фракций, разработал и отправил на отзыв в правительство РФ законопроект о ежегодном дополнительном оплачиваемом 12-дневном отпуске для граждан предпенсионного возраста. Проект закона и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроект устанавливает дополнительные социальные гарантии работникам предпенсионного возраста в виде ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 12 календарных дней", - говорится в пояснительной записке.

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до возраста назначения страховой пенсии по старости.

Данное предложение, отмечает Журавлев в пояснительной записке, направлено на выравнивание социальных гарантий работникам, достигшим предпенсионного возраста и осуществляющим трудовую деятельности на основании трудового договора, и гарантий, предоставляемых государственным гражданским служащим, имеющим стаж государственной гражданской службы 15 лет и более, совокупный отпуск которых в настоящее время составляет 40 календарных дней.

"Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, достигшим предпенсионного возраста, или его часть могут быть заменены отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами", - уточняет Журавлев.

В случае принятия проекта федерального закона совокупная продолжительность основного и дополнительного отпуска у работников предпенсионного возраста будет составлять не менее 40 дней.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Журавлева, законопроект направлен на отзыв в правительство. Также собеседник агентства уточнил, что депутат голосовал и будет в дальнейшем голосовать против проекта пенсионных изменений, предполагающих, в частности, повышение пенсионного возраста.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тыс. рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Инициатива была внесена президентом РФ.

Пенсионный законопроект

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Позднее главой государства были внесены в Госдуму соответствующие поправки ко второму чтению проекта закона, которое намечено на 26 сентября.