Проект по строительству теплиц в Рязанской области расширят за счет итальянских инвестиций

ТАСС, 25 сентября. Производственные площади тепличного овощеводческого комплекса, который создается на территории опережающего развития (ТОР) "Лесной" в Рязанской области, будут увеличены с 1 до 3 га, а объем инвестиций вырастет более чем вдове. Расширение проекта обеспечит итальянская компания, сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Николай Любимов.
"Агрохолдинг "Лесной", реализующий проект по строительству тепличного комплекса в ТОР "Лесной", нашел партнеров. Это итальянская компания "Гидромеханика Луккини". Таким образом площадь теплиц вместо 1 га вырастет до 3 га, а объем инвестиций увеличен с 2,5 млрд рублей до 5,4 млрд рублей. Это также позволит значительно увеличить количество рабочих мест на предприятии", - сказал губернатор, добавив, что соглашение о сотрудничестве по проекту было подписано накануне.
Как уточнили ТАСС в министерстве промышленности и экономического развития региона, в апреле 2017 года между правительством региона и агрохолдингом "Лесной" было заключено соглашение о намерениях, предусматривающее строительство тепличного комплекса в ТОР "Лесной" с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей и планами по созданию 180 рабочих мест. Расширение проекта с участием итальянской компании "Гидромеханика Луккини" предполагает строительство тепличного комплекса площадью 300 тыс. кв. м с объемом капитальных вложений 5,4 млрд рублей и созданием 320 рабочих мест. Ежегодно с 2019 по 2021 год планируется вводить до 100 тыс. кв. м теплиц.
ТОР "Лесной" была создана в апреле 2017 года, на ней планируется реализовать восемь инвестиционных проектов, в частности, создать три предприятия по выпуску канцтоваров, производство отопительных приборов, фармацевтической продукции, упаковочного материала. Тепличный комплекс должен стать крупнейшим проектом на ТОР.