Роухани: соглашение Ирана с ЕАЭС укрепит армяно-иранские экономические отношения

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Временное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Тегераном позволит укрепить армяно-иранские экономические отношения. Такое мнение в Нью-Йорке в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил президент Ирана Хасан Роухани, в среду сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Собеседники отметили важность развития экономического сотрудничества и указали, что оно значительно ниже уровня двусторонних политических отношений. Роухани выразил уверенность, что соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС также даст возможность еще более углубить армяно-иранские экономические отношения", - говорится в заявлении пресс-службы.
Президент Ирана пригласил премьер-министра Пашиняна в Иран и выразил уверенность, что визит даст возможность для детального обсуждения путей расширения двустороннего сотрудничества.
Ранее Евразийский экономический союз и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.