Роухани: соглашение Ирана с ЕАЭС укрепит армяно-иранские экономические отношения

ВЭФ-2018

Условия для расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС будут созданы к 2025 году

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отметил, что расчеты в торговле в национальных валютах между странами ЕАЭС выросли до 75% от общего объема

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