Пятый фигурант "списка Титова" бизнесмен Дмитрий Паньков вернулся в Россию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Дмитрий Паньков из так называемого лондонского списка уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова вернулся в Россию и стал пятым его фигурантом, вернувшихся в страну с начала года. Об этом сообщил ТАСС адвокат, общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади.

"Список Титова" был составлен в феврале 2018 года после встречи омбудсмена в Лондоне с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек. Ранее Титов сообщил, что до конца года в Россию могут вернуться до десяти российских бизнесменов. Григориади ранее называл Панькова в числе фигурантов списка, которые могут вернуться в страну до конца года.

"Из Лондона прилетел предприниматель Дмитрий Паньков, уже пятый по счету. Мы его встретили,... Дмитрий отказался от британского убежища, паспорт гражданина РФ ему выдали в Хитроу уже в самолете", - сказал Григориади.

Он добавил, что сразу по прибытии в Россию в отношении Панькова были проведены необходимые следственные действия, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Ему было предложено рассмотреть вопрос о прекращении преследования в связи с примирением сторон. По словам адвоката, Панькову вменяется разглашение коммерческой тайны. "Разглашением назвали данные в суде под присягой показания", - уточнил Григориади.