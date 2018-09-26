"Ведомости": строительство дороги Джубга - Сочи обсуждается с инвесторами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вновь обсуждается проект строительства дороги от поселка Джубга до Сочи, на этот раз - с инвесторами, сообщает газета "Ведомости".
Проект был ранее оценен Минтрансом в 1,6 трлн рублей.
Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу. Всего в списке, который еще будет дорабатываться, 394 проекта общей стоимостью свыше 11,5 трлн рублей.
Предполагалось, что длина трассы составит 119,5 км, а расчетная скорость движения - 120 км/ч.
Теперь предложено проложить скоростную автодорогу на маршруте от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи - и до границы с Абхазией. Таким образом, отмечают "Ведомости", из Крыма можно будет быстро добраться в Сочи.
Издание отмечает, что точная цифра, в которую оценивается проект, приведена не была. Однако реконструкция участка Новороссийск - Джубга оценивается в 116,5 млрд рублей, из которых 96 млрд рублей может профинансировать федеральный бюджет. Реализовать мегапроект планируется по концессии с привлечением заемного финансирования.
По словам человека, близкого к РСПП, пишет газета, в список проект внес министр транспорта Евгений Дитрих.
Представитель Минэкономразвития отметил, что частично проект также попал в план развития магистральной инфраструктуры.
Участник совещаний, собеседник "Ведомостей", отмечает, что план еще будет меняться, и если некоторые проекты будут исключены из него, на дорогу Джубга - Сочи может быть переброшено больше финансирования.