РЖД не меняли условия использования "Аэроэкспрессом" своей инфраструктуры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) не изменяли условия использования "Аэроэкспрессом" железнодорожной инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"На данный момент никаких решений по вопросу изменения условий пользования компанией "Аэроэкспресс" инфраструктурой, принадлежащей ОАО "РЖД", не принималось. Любые изменения на рынке пассажирских перевозок должны рассматриваться, в первую очередь, с учетом потребностей и удобства пассажиров", - отметила генеральный директор "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева, слова которой приводятся в сообщении компании.

Ранее газета "Ведомости" написала, что РЖД предложили в 4,3 раза увеличить размер платы, которую "Аэроэкспресс" перечисляет за пользование инфраструктурой на ветке в аэропорт Шереметьево. Это необходимо чтобы окупить затраты на строительство железнодорожных путей от южного терминального комплекса аэропорта (терминалы D, E и F) до северного (терминал В) стоимостью в 11,8 млрд руб. Однако в таком случае цена билета на "Аэроэкспресс" к 2021 г. может вырасти на 143 руб., говорится в публикации.

Другим вариантом, по данным "Ведомостей", может стать передача функции по перевозке пассажиров в Шереметьево самой РЖД.

О компании

"Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - Внуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 г. В 2017 г. ее услугами воспользовались 11,7 млн человек. С момента основания "Аэроэкспресс" перевез уже более 100 млн пассажиров.

Компания контролируется совладельцами холдинга УГМК Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, 25% принадлежит РЖД.