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Кризис на Украине

На Украине заявили, что страна исчерпала все квоты для экспорта в ЕС меда, пшеницы и масла

Замминистра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева не уточнила, когда были полностью использованы годовые квоты на экспорт украинских товаров в ЕС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Украинские экспортеры использовали все квоты для беспошлинного экспорта на рынки Европейского союза ряда товаров. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины, ссылаясь на замминистра по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

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"Лучшим подтверждением того, что соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом работает, является постоянное увеличение объемов отечественного аграрного и пищевого экспорта на рынки ЕС... Украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло", - сказала замминистра.

По ее словам, использованы также дополнительные торговые преференции, полученные в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед и обработанные томаты. "На более чем 85% использованы объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы - на 75%, яйца и альбумины - 53,7%, чеснок - 61,2%", - добавила Трофимцева.

При этом замминистра не уточнила, когда именно были полностью использованы годовые квоты на экспорт украинских товаров в ЕС. Между тем ранее компания "Украгроконсалт" сообщала, что Украина исчерпала годовые беспошлинные квоты (как основные, так и дополнительные) на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза уже в течение первых пяти дней 2018 года. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк 12 января заявлял, что Украина также уже исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС. Он добавил, что теперь экспорт продолжится "на общих основаниях, без преференций".

С 1 января 2016 года действует Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ), которое является частью Соглашения об ассоциации. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

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