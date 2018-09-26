Средний штраф за некачественное топливо на АЗС достиг 500 тыс. рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средний штраф за некачественное топливо на автозаправочных станциях в России в 2018 году увеличился более чем в 10 раз, до 500 тыс. рублей. Общая сумма оборотных штрафов уже составляет порядка 40 млн рублей, сообщил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, в целом введение оборотных штрафов за ненадлежащее качество топлива позитивно сказалось на ситуации на внутреннем рынке России.

"В этом году мы уже провели свыше 2 тысяч проверок, в том числе с привлечением общественных организаций, 39% пришлось на независимые АЗС, которые, по нашим данным, больше всех нарушают. Средний штраф (в этом году - прим. ТАСС.) составил порядка 500 тысяч рублей - по сравнению с предыдущим годом, это больше чем в 10 раз. Общая сумма наложенных штрафов превысила 40 млн рублей, ожидается, что к концу года это будет порядка 100 млн рублей. Есть случаи многомиллионных штрафов - к примеру, на компанию Shell был наложен штраф порядка 5,8 млн рублей", - сказал Кулешов.

Росстандарт предлагает законодательно установить право надзорных органов приостанавливать реализацию конкретных видов топлива до момента завершения лабораторных исследований, которые занимают порядка недели.

Среди других проблем Кулешов выделил реализацию на АЗС продукции, которая не соответствует требованиям техрегламента. "Предлагается принять нормативно-правовой акт, который прямо запрещает реализацию через АЗС видов топлива, которые не являются автомобильными. То есть разрешить продавать только автомобильное дизтопливо и бензин", - сказал замглавы Росстандарта.