Мосгордума рассмотрит бюджет столицы на 2019-2021 годы в октябре - ноябре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть законопроект о бюджете Москвы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в октябре - ноябре. Об этом сообщил журналистам в среду спикер столичного парламента Алексей Шапошников.
"Традиционно в осеннюю сессию основным законом, который будет рассматриваться Мосгордумой, является трехлетний бюджет столицы. Работа над ним сейчас ведется. Для рассмотрения бюджета у нас есть четкие сроки, оговоренные законом, - это произойдет в октябре - ноябре", - сказал Шапошников, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Согласно проекту бюджету на 2017-2019 годы, объем доходов в 2017 году составил 1,758 трлн рублей, в 2018 году - 1,845 трлн рублей, в 2019 году - 1,939 трлн рублей.
Расходная часть составила в 2017 году 1,976 трлн рублей, в 2018 году - 1,933 трлн рублей, в 2019 году - 1,949 трлн рублей.
Дефицит бюджета в 2017 году будет равен 217 млрд рублей, в 2018 году - 88 млрд руб., в 2019 году - 9,7 млрд рублей.