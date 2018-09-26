Росимущество рассчитывает до конца года продать блокпакет аэропорта Внуково

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росимущество рассчитывает до конца года продать 25% плюс 1 акция аэропорта Внуково, сообщил журналистам глава Росимущества Дмитрий Пристансков.
"У нас сейчас обсуждается сделка по аэропорту Внуково, планировали даже до конца года успеть ее завершить, она в рамках акционерного соглашения. У нас пакет акций - 25%. По акционерному соглашению второй акционер вправе выкупить. Пока достаточно высокая степень готовности [сделки]", - отметил Пристансков.
Ранее председатель совета директоров и совладелец Внуково Виталий Ванцев сообщал газете "Ведомости" о намерении выкупить у государства блокпакет акций аэропорта.
В 2017 году была завершена консолидация частных и государственных активов Внуково. Помимо блокпакета Росимущества 13,5% акций досталось компании Ванцева, 61,5% - компании Владимира Скоча. По данным "Ведомостей", Скоч не будет участвовать в выкупе госпакета. Доля Росимущества обойдется в сумму от 5,4 млрд до 5,8 млрд рублей, подсчитало издание.
Внуково - третий по пассажиропотоку аэропорт страны, в 2017 году обслужил 18,1 млн пассажиров.