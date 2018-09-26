Суд отклонил все жалобы на банкротство компаний-застройщиков Urban Group

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Суд отклонил все апелляционные жалобы на банкротство компаний-застройщиков группы Urban Group. Об этом сегодня сообщила пресс-служба конкурсного управляющего Светланы Аглишкене.

"Десятый Арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы ООО "Экоквартал", ООО "Ивастрой", ООО "Ваш Город" и физических лиц по делу о банкротстве застройщиков. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении еще двух застройщиков ООО "Хайгейт" и АО "Континент Проект". Таким образом, процедура конкурсного производства на всех объектах остается без изменений", - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московской области в июле 2018 года вынес решение о признании пяти структур группы компаний Urban Group несостоятельными и об открытии конкурсного производства, говорится в сообщении. Рассмотрение дела инициировал Фонд защиты граждан - участников долевого строительства, который обосновал, что застройщики Urban Group не смогут завершить строительство начатых объектов в силу своей неплатежеспособности.

В августе 2018 года представители застройщиков группы обратились в апелляционную инстанцию с жалобами на решение суда. По всем жалобам суд признал доводы заявителей несостоятельными и оставил решения Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года без изменений.

Завершение строительства жилых комплексов девелопера Urban Group обеспечивается "дорожной картой" по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства, утвержденной правительством. В настоящий момент конкурсный управляющий ведет формирование реестра требований по передаче жилых помещений и реестра денежных требований, отмечается в сообщении.