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Глава Росимущества заявил, что приватизация "Совкомфлота" пока отложена

В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что приватизация, которая неоднократно откладывалась, возможна до конца года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вопрос приватизации крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот" пока отложен и активно не обсуждается, сообщил журналистам глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"Мы с инвестиционным агентом детально разрабатывали сделку, в данный момент, видимо, такая возможность [продажи] еще не настала. Вопрос пока отложен, активно не обсуждаем", - сказал Пристансков.

В начале сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что приватизация "Совкомфлота", которая неоднократно откладывалась, возможна до конца года.

В настоящее время "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству.

В феврале 2017 года правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы. Он, в частности, предусматривал снижение доли государства в "Алросе" (с 33% до 29%), "Совкомфлоте" (с 100% до 25% плюс 1 акций) и ВТБ, а также полный выход РФ из капитала Новороссийского морского торгового порта и Объединенной зерновой компании.

Теги
РоссияПристансков, Дмитрий Владимирович
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