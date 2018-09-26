Новак: цены на бензин в России остаются на уровне мая

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Стоимость бензина в России остается на уровне конца мая, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. Именно на уровне конца мая нефтяные компании пообещали ранее зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.

"Цены на бензин в России не изменились за этот месяц, сейчас они находятся на уровне конца мая. Сейчас средняя цена на бензин находится на уровне 41,5 рубля, по дизельному топливу - 44,3 рубля", - уточнил Новак.

Весной этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 рублей за тонну).

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо на уровне 30 мая и увеличении поставок на внутренний рынок, пообещав повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если бензин продолжит дорожать.