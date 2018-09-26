Росатом: новые атомные ледоколы будут строиться за счет бюджета и привлеченных средств

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Финансирование строительство новых ледоколов будет вестись как за счет бюджета, так и за счет привлеченных средств. Об этом заявил в среду в Мурманске на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" финансовый директор Росатома Илья Ребров.

"Что касается третьего и четвертого из запланированных к строительству серийных атомных ледоколов, мы уже понимаем схему инвестиций. На треть это будут бюджетные средства, остальное - привлеченные", - сказал он.

От каких конкретно инвесторов будут идти привлеченные средства, он не уточнил, это могут быть средства банков и частных инвесторов, но отметил, что атомная специфика накладывает много ограничений. "Понятно, что атомная установка не должна находится в залоге за привлеченные финансы", - уточнил он. Что касается неатомных ледоколов, то Ребров сообщил, что уже достигнута договоренность Росатома и "Новатэка" о создании совместного предприятия для их строительства.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Росатом реализует проект строительства ледоколов нового поколения - проект 22220. Головным станет ледокол "Арктика", закладка которого состоялась на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Его стоимость составляет около 47 млрд рублей.

Также на Балтийском заводе строятся еще два ледокола этого проекта - "Сибирь" и "Урал". Они будут введены в эксплуатацию в 2019-2021 году. Кроме того, как проект, возможный к реализации, долгое время обсуждается новый ледокол мощностью 120 МВт - "Лидер". Он должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше 4 м.

XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" проходит в Мурманске по инициативе Общественного совета Госкорпорации "Росатом", форум посвященный вопросам взаимодействия различных государственных и общественных структур при освоении Арктики. Среди основных тем, которые будут обсуждаться на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.