Специальная цена на электроэнергию поможет привлечь инвесторов в Арктику

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Вопрос привлечения инвесторов в арктические проекты можно решить установлением специальной цены на электроэнергию. Как сообщил в среду в Мурманске на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" вице-губернатор Мурманской области Алексей Тюкавин, особенно это актуально для Кольского полуострова, где есть переизбыток электроэнергии.

По словам Тюкавина, сейчас себестоимость электроэнергии в области составляет около 70 копеек за киловатт-час, цена - 2,4 рубля. "Если продавать энергию хотя бы по 1 рублю, инвесторы придут в арктические проекты. <...> Если инвесторы получат электроэнергию по специальной цене, для них не нужно будет налоговых льгот и других преференций от госбюджета", - сказал он.

Тюкавин отметил, что подобный опыт есть на Дальнем Востоке, где для отдельных проектов была установлена своя цена на электроэнергию. Однако по Мурманской области такого решения принято не было, хотя региональные власти многократно выходили на правительство России с этим вопросом.

XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" проходит в Мурманске по инициативе Общественного совета госкорпорации "Росатом". Он посвящен вопросам взаимодействия различных государственных и общественных структур при освоении Арктики. Среди основных тем, которые обсуждаются на форуме, - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.

Главными событиями форума станут пленарная дискуссия и парламентские слушания по обеспечению государственных интересов РФ и развитие международного сотрудничества в Арктике. Участники также познакомятся с результатами проектов по изучению роли атомной энергетики в снижении нагрузки на окружающую среду, посетят предприятие "Атомфлот".