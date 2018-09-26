Депутаты Петербурга поддержали закон о передаче инвесторам объектов культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении предложенный губернатором города законопроект о передаче инвесторам объектов культурного наследия для реконструкции. Об этом сообщила в среду пресс-служба городского парламента.

"Законодательным собранием в первом чтении одобрен законопроект, которым предлагается предоставить возможность передачи объектов культурного наследия, находящихся в собственности города, нуждающихся в реконструкции и обеспечении сохранности, инвесторам без проведения торгов - путем использования института государственных преференций. В этом случае с инвестором должен заключаться инвестиционный договор, предварительно одобренный Федеральной антимонопольной службой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый способ привлечения частного капитала в проекты реконструкции объектов культурного наследия, который сэкономит бюджетные средства и позволит сохранить памятники архитектуры от разрушения, разработали в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Документ был одобрен в июле на заседании совета по инвестициям. По словам главы профильного комитета Ирины Бабюк, основанием для предоставления объекта и земельного участка станет необходимость получения статуса стратегического инвестиционного проекта, что подразумевает вложение в реконструкцию не менее 1 млрд рублей.

Как сообщил на заседании Заксобрания представитель губернатора Юрий Шестериков, сейчас у городских властей есть примерный список объектов для продажи без торгов частным инвесторам. Среди них он назвал казармы в Кронштадте, здания завода "Красный треугольник", особняк Нобеля и другие. Всего на территории Санкт-Петербурга насчитывается порядка 9 тыс. объектов, представляющих культурную ценность, а центр города находится под охраной ЮНЕСКО.

Ранее также был принят городской закон, предусматривающий возможность передачи памятников по ставке 1 рубль за 1 кв. м в аренду на 49 лет с целью их восстановления. Власти Санкт-Петербурга уже определи первые шесть объектов культурного наследия, которые будут выставлены на торги в рамках программы "Аренда за рубль". Среди первых потенциальных лотов заброшенный павильон "Царский вокзал" в Пушкине, оранжерея из дворцово-паркового ансамбля "Собственная дача" недалеко от музея-заповедника "Петергоф", дом Ф. Н. Челищева (М. Б. Кольбе) на Вознесенском проспекте, памятники деревянного зодчества начала ХХ века в Сестрорецке и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.