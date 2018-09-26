"Победа" опровергла информацию о взимании платы за провоз ручной клади

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" опровергает информацию о взимании платы за провоз ручной клади в салоне самолетов авиакомпании, сообщили в пресс-службе "Победы".

"Победа" считает странными и необоснованными заявления члена Совета Федерации от Астраханской области Александра Башкина. Авиакомпания предполагает, что причиной необоснованных обвинений со стороны сенатора могло послужить непонимание разницы между понятием "ручная кладь" и "регистрируемый багаж", а также незнание основ бизнес-модели лоукост-перевозчиков", - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков напомнил, что заплатить за провоз ручной клади невозможно, так как место в салоне самолета предназначено для бесплатной ручной клади пассажиров каждого рейса. "Не менее странным выглядит удивление [Александра Башкина] закрытию туалетных комнат перед посадкой самолета и использованию двух трапов для быстрой высадки клиентов, высказанные им в мае на своей странице в Facebook", - добавил Калмыков.

Совет Федерации намерен попросить прокуратуру, Минтранс и Росимущество дать правовую оценку деятельности авиакомпании "Победа" с точки зрения тарифов за провоз ручной клади в самолете. Такое предложение члена комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина поддержали его коллеги и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На пленарном заседании палаты Башкин отмечал, что, несмотря на решения суда, лоукостер продолжает взимать плату с пассажиров за провоз ручной клади в салоне самолета, даже увеличив тарифы.