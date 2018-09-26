Атомфлот прогнозирует объем грузоперевозок по СМП по итогам года на уровне 17-18 млн тонн

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 17-18 млн тонн. Об этом во время выступления на сессии "Арктика pro атом" сообщил и.о. гендиректора "Атомфлота" Мустафа Кашка.

"Нам предстоит в следующем году отметить 60-летие атомного ледокольного флота в России - при этом цифра (по объему грузоперевозок по СМП) уже будет 25 млн тонн. В этом году 17-18 млн тонн будет достигнуто" - сказал он.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов ("Ямал СПГ", Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов).

Ранее сообщалось, что грузопоток по СМП к 2024 году должен вырасти до 80 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также должно быть обеспечено увеличение мощностей морских портов РФ, включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.