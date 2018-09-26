Тверской губернатор предложил увеличить сумму малых закупок для соцучреждений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил увеличить сумму единовременной малой закупки для учреждений соцзащиты и здравоохранения у единого поставщика до 400 тыс. рублей. Такое предложение было озвучено в среду на заседании госкомисии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Нужно дать больше возможностей для маневра учреждений соцзащиты и здравоохранения в части малых закупок. Сделать так, чтобы закупка была возможна до 400 тыс. рублей единовременно. Это даст возможность при поставке некачественной продукции, расторжении контракта в оперативном режиме восстановить малыми закупками поставку продукции", - сказал журналистам Руденя.

Сейчас порог установлен в 100 тыс. рублей. В пресс-службе добавили, что одна из инициатив главы Тверской области касается защиты социальных учреждений от поставок некачественной продукции.

"Руденя считает, что необходимо усилить контроль и ответственность, в том числе финансовую, за нарушения законодательства и стандартов в данной сфере, обязать производителей и поставщиков продукции проводить лабораторные исследования за свой счет", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году в Тверской области выявлено 30 нарушений в поставках в соцучреждения. В трех случаях некачественную продукцию произвели тверские компании, в 27 - представители других регионов.