Главы правительств РФ и Финляндии посетили финский завод по переработке сложных отходов

РИИХИМЯКИ (Финляндия), 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил совместно с финским коллегой Юхой Сипилей завод компании "Фортум", они ознакомились с работой предприятия по работе со сложными и опасными отходами.

В центре решений по переработке отходов завода "Фортум" премьерам рассказали, что за последние 10 лет компания инвестировала около €5 млрд в строительство современных газовых энергоблоков на Урале и в Западной Сибири. Завод также принимает участие в строительстве ветряных и солнечных электростанций в России, а также занимается реализацией других совместных проектов, сообщили представители компании.

Помимо этого, представители завода отметили проблему рекультивации полигона "Красный бор" в Ленинградской области, выразив готовность к решению этой проблемы. "Фортум" участвует в работе по подготовке к такому уничтожению полигона. По их словам, в настоящее время в лаборатории в городе Риихимяки проводится анализ проб, взятых на полигоне, с целью определить пути ликвидации опасных веществ.

Премьерам предложили ознакомиться с работой цеха, работающего со сложными и опасными отходами. Среди других направлений завода - переработка пластиковых отходов и сжигание бытового мусора. Премьеров попросили надеть специальную одежду в целях безопасности - каску, очки и сигнальный жилет.

Завод, который располагается в 70 километрах от Хельсинки, - крупнейшее в странах Северной Европы предприятие по переработке опасных и сложных отходов.

Акционерное общество Fortum Waste Solutions Oy создано в 2016 году, когда энергетический концерн "Фортум" приобрел компанию "Экокем" - оператора предприятия по переработке отходов. Оборот компании в 2017 году составил €120,3 млн, прибыль - €1 млн. Компания предлагает полный спектр услуг по работе с отходами - от консалтинга до вывоза и переработки в соответствии с жесткими санитарными и природоохранными нормами.