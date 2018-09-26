Аэропорт Махачкалы до конца года планирует увеличить пассажиропоток до 1,2 млн человек

ТАСС, 26 сентября. Аэропорт Махачкалы до конца текущего года планирует увеличить пассажиропоток до 1,2 млн человек, что почти на 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с прошлым годом.

"Воздушное сообщение [с Дагестаном] характеризуется очень высокими темпами роста пассажиропотока. Если в цифрах, то в 2014 году было 430 тыс. [пассажиров], а к концу этого года запланировано до 1,2 млн", - сказал председатель правительства Дагестана Артем Здунов на заседании совета при полпреде СКФО в Магасе (Ингушетия).

По его словам, за прошедший год открыты новые маршруты из Махачкалы в Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар. "Реализуется проект строительства аэровокзального комплекса на 1,2 млрд рублей. Есть и проблемы - в здании строящегося международного терминала должен быть обустроен современный пункт пропуска. Его оценочная стоимость - 314 млн рублей", - сообщил глава правительства.

Ранее генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов сообщил ТАСС, что в 2018 году аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток почти на 5% за счет увеличения маршрутной сети. По мнению Пирмагомедова, пассажиропоток увеличится за счет "общего естественного развития рынка авиаперевозок, а также за счет расширения маршрутной сети полетов и увеличения частот полетов по уже существующим направлениям".

Единственный аэропорт

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В 2017 году в аэропорту Махачкалы было перевезено рекордное количество пассажиров - 1,068 млн, что на 23% больше показателей 2016 года. С мая 2017 года аэропорт получил допуск к приему и выпуску широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-200, Boeing-767-200ER, Boeing-767-300 и Boeing-767-300ER, а также Airbus A-330-200 и их модификаций.

В феврале 2018 года международный аэропорт Махачкалы признан лучшим аэропортом в категории "Региональный проект СКФО" по версии экспертов премии "Воздушные ворота России".

Сейчас пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Кроме того, ведется строительство международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью, как сообщалось ранее, около 1 млрд рублей. Проект нового терминала был впервые презентован в 2014 году, строительство началось в 2016 году.

Строительство терминала планируется завершить в конце 2018 года, а в третьем квартале 2019 года будет введен в эксплуатацию. Пропускная способность его составит 190 человек в час, прилетающие и вылетающие пассажиры будут обслуживаться одновременно. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м.