ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 2-2,25%

ТАСС, 26 сентября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 2-2,25%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Рынок был почти на 100% уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность повышения на 25 б.п. составляла 99%, а вероятность ее повышения на 50 б.п. составляла 1%. Кроме того, только 3 из 92 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, а все остальные экономисты прогнозировали повышение ставки на 25 б.п.

14 декабря 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 г. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 г. Позже, 15 марта 2017 года ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%. В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще на 25 б.п. - до 1,5-1,75%, а затем еще раз на заседании 13 июня - до 1,75-2%.