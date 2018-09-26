Трамп заявил, что не рад повышению ФРС базовой процентной ставки

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп выразил недовольство в связи с повышением Федеральной резервной системой США (ФРС, выполняет функции центробанка) базовой процентной ставки на 25 б.п., до 2-2,25%.

"К сожалению, они подняли базовую ставку, потому что мы так хорошо справляемся. Я этому не рад", - сказал в среду Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив, что лучше бы заняться погашением долгов или созданием новых рабочих мест. Он также заявил, что обеспокоен эффектом повышения ставки на экономику.

Летом Трамп раскритиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой процентной ставки. По данным агентства Bloomberg, президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так. Тем не менее американский лидер заявил, что уважает главу финансового регулятора и не жалеет, что назначил его на эту должность.

По словам Трампа, несмотря на то, что ему не нравится повышение процентной ставки, он считает, что контроль над национальной валютой должен осуществлять независимый орган, каковым является ФРС, а не политики.