"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который был составлен изданием Forbes.

Второе место среди "частников" заняла X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Перекресток Экспресс". Третье место также досталось нефтяникам - его занял "Сургутнефтегаз".

На четвертом месте рейтинга расположился ритейлер "Магнит", а на пятом - нефтяная компания "Татнефть". На шестом месте оказалась группа компаний "Мегаполис", владеющая активами в сфере логистики и дистрибуции повседневных товаров, а на седьмом - металлургическая компания Evraz. Замыкают десятку крупнейших российских частных компаний НЛМК, "Новатэк" и "Русал".

В 2017 году Forbes называл "Магнит" второй по величине частной компанией, а X5 Retail Group была на третьем месте. "Сургутнефтегаз", в свою очередь, занимал четвертую строчку рейтинга.

Самым крупным работодателем среди частных компаний России в рейтинге этого года оказался "Магнит", в штате которого числятся 276 тыс. сотрудников. Второй бессменный лидер в рейтинге работодателей с 2015 года - X5 Retail Group, в которой работают 250 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает "Сургутнефтегаз" с 113,5 тыс. сотрудников, отметили в Forbes.