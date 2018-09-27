Госдума приняла закон о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) средства от конфискованного имущества коррупционеров.

Закон расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет ПФР. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, следует из текста закона.

Согласно документу, денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате коррупционных преступлений и обращенного в доход РФ, зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий.

Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей, говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Впервые с предложением направлять на пенсии денежные средства, конфискованные по коррупционным преступлениям, выступил летом на генеральном совете "Единой России" секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Авторами разработанного документа стали, помимо депутатов Госдумы от "Единой России", члены Совета Федерации Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Андрей Турчак, Галина Карелова и другие.