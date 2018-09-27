Мутко: правительство в ближайшее время примет Стратегию пространственного развития РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство в скором времени утвердит Стратегию пространственного развития России и План магистральной инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания правительства.
"В этом документе (основных направлениях деятельности правительства) впервые прозвучала и Стратегия пространственного развития. Речь идет о том, что этот документ в ближайшее время будет принят", - сказал Мутко.
По его словам, документ позволит уточнить экономические специализации субъектов РФ, избежать ненужной конкуренции, связать субъекты в макрорегионы.
Мутко сообщил, что на основании распределения по территории РФ производственных сил и демографического прогноза, правительством будет принят План магистральной инфраструктуры. "Это очень серьезный раздел, и правительство в ближайшее время такой документ выпустит", - сказал вице-премьер.