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Мутко: правительство в ближайшее время примет Стратегию пространственного развития РФ

Также будет утвержден План магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство в скором времени утвердит Стратегию пространственного развития России и План магистральной инфраструктуры, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко по итогам заседания правительства.

"В этом документе (основных направлениях деятельности правительства) впервые прозвучала и Стратегия пространственного развития. Речь идет о том, что этот документ в ближайшее время будет принят", - сказал Мутко.

По его словам, документ позволит уточнить экономические специализации субъектов РФ, избежать ненужной конкуренции, связать субъекты в макрорегионы.

Мутко сообщил, что на основании распределения по территории РФ производственных сил и демографического прогноза, правительством будет принят План магистральной инфраструктуры. "Это очень серьезный раздел, и правительство в ближайшее время такой документ выпустит", - сказал вице-премьер.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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