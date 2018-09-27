"Яндекс" создаст рейтинг популярных сайтов Рунета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" работает над созданием рейтинга самых популярных сайтов в российском сегменте интернета, сообщили в компании.
"Некоторое время назад мы получили запрос от рекламодателей и владельцев площадок на его создание, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. - У нас большая накопленная экспертиза и знания о рынке. Мы хотим создать инструмент, полезный для всех его игроков".
Основной задачей рейтинга будет показ наиболее полной и репрезентативной картины посещаемости интернет-проектов, чтобы помогать им плодотворно сотрудничать с рекламодателями, работать над эффективностью площадок.
В компании отметили, что пока сервис находится в режиме закрытого теста. "Мы работаем совместно с рынком над его доработкой, делаем удобный и практичный аналитический инструмент", - добавили в "Яндексе".