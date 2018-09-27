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"Яндекс" создаст рейтинг популярных сайтов Рунета

В компании сообщили, что проект поможет онлайн-площадкам более плодотворно сотрудничать с рекламодателями

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" работает над созданием рейтинга самых популярных сайтов в российском сегменте интернета, сообщили в компании.

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"Некоторое время назад мы получили запрос от рекламодателей и владельцев площадок на его создание, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. - У нас большая накопленная экспертиза и знания о рынке. Мы хотим создать инструмент, полезный для всех его игроков".

Основной задачей рейтинга будет показ наиболее полной и репрезентативной картины посещаемости интернет-проектов, чтобы помогать им плодотворно сотрудничать с рекламодателями, работать над эффективностью площадок.

В компании отметили, что пока сервис находится в режиме закрытого теста. "Мы работаем совместно с рынком над его доработкой, делаем удобный и практичный аналитический инструмент", - добавили в "Яндексе". 

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