В Думу внесен законопроект о продлении договоров по квотам на вылов рыбы до конца года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Законопроект о продлении срока действия договоров по квотам на вылов рыбы до 31 декабря 2018 года, чтобы компании смогли спокойно закрыть сезон и доловить рыбу, внесен в Госдуму. Об этом сообщила в четверг пресс-служба профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Как отмечается в сообщении, в начале декабря текущего года у компаний, занимающихся прибрежным и промышленным рыболовством, истекает срок действия заключенных в 2008 году 10-летних договоров о закреплении долей квот добычи рыбы. В связи с этим большинство из них будут вынуждены прекратить промысел, недолов до конца декабря может составить порядка 180 тыс. т., а финансовые потери рыбопромышленных предприятий оцениваются в более 20 млрд рублей для бюджетов всех уровней.

"Новые квоты будут распределены только с 1 января 2019 года, получается разрыв в один месяц, когда практически вся рыболовная деятельность будет попросту заморожена. Законопроектом мы предлагаем продлить действие договоров на месяц, то есть до того момента, когда начнут работать новые квоты", - приводит пресс-служба комментарий одного из авторов законопроекта, главы комитета Николая Николаева.

Также документ предусматривает переходный период для переоформления договоров о предоставлении рыбопромысловых участков. По словам председателя комитета, при принятии ряда изменений в закон "О рыболовстве" в 2016 году образовался правовой пробел, из-за которого норма о переоформлении рыбопромысловых участков в рыболовные не распространяется на целый ряд таких участков: выделенных, например, для коренных малочисленных народов Севера, для промышленного рыболовства в пресных водах и любительского рыболовства.

"В результате эти участки с 1 января могут быть просто вне правового поля, они не получат квот, не получат право на вылов рыбы… Законопроектом мы предлагаем решить эту проблему, дав и таким видам участков возможность переоформить договоры в течение двух лет - до января 2021 года", - пояснил Николаев, отметив, что сегодня в стране насчитывается порядка 9 тыс. таких участков.

Наконец, законопроект уточняет понятие "любительское рыболовство" и положения, регулирующие осуществление любительской рыбалки на водных объектах общего пользования. Также документ вводит положения о запрете и ограничении любительского рыболовства на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий.