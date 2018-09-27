В МЭР отметили возможности РФ и Азербайджана увеличить расчеты в нацвалютах

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Россия и Азербайджан имеют потенциал для дальнейшего наращивания объемов расчетов в национальных валютах двух стран, сказал журналистам заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов по итогам азербайджано-российского межрегионального форума.

"Для этого [наращивания торговли в нацвалютах] есть все необходимые возможности. Мы уже осуществляем расчеты в нацвалютах по некоторым группам товаров. Здесь мы видим большой потенциал, связанный с тем, что сегодня создана вся институциональная среда для того, чтобы такие расчеты проводить", - сказал он.

Талыбов отметил, что в Азербайджане представлено несколько российских банков, в том числе ВТБ, а в России в свою очередь работает международный банк Азербайджана МБА Москва. "Мы видим потенциал в наращивании расчетов в национальных валютах. Что нужно для этого сделать? Прежде всего должна быть последовательная работа со стороны и регуляторов стран, и должны быть необходимые ресурсы", - заключил он.

Замминистра также заявил, что Россия и Азербайджан могут нарастить товарооборот по итогам 2018 года на 15-20%, по итогам первого полугодия товарооборот вырос на 10%.

"По итогам первого полугодия 2018 года товарооборот уже вырос на 10%, и мы видим потенциал для его роста в сопоставимых объемах в оставшиеся полгода", - сказал он.

"Нам необходимо дополнительно решить ряд вопросов, связанных с ограничениями, которые создают сложности предпринимателям для ведения бизнеса. При решении комплекса этих проблем <…> у нас есть надежда и уверенность в том, что те амбициозные планы [роста] в 15%, 20% по итогам года - он может быть достигнут", - добавил замминистра.

С целью поддержки компаний, интересующихся рынком Баку, свое представительство в Азербайджане открыл Российский экспортный центр (РЭЦ), напомнил Талыбов.