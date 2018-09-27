Стоимость первого атомного ледокола "Лидер" оценивается в 95 млрд рублей

МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Стоимость первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" оценивается в 95 млрд рублей. Об этом ТАСС в кулуарах регионального общественного форума-диалога "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" сообщил в четверг руководитель дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша.

"По оценке, та которая берется за базу - это 95 млрд рублей в ценах 2018 года. А дальше эта цена в соответствии даже с методикой Минэкономиразвития - она в сопутствующих годах может меняться. <…> Ориентировочная цена, которая была предварительной, на 2018 год - 95 млрд рублей. Это цена очень экспертная", - сказал он.

Также Рукша отметил, что одной из задач "будет, чтобы какая-нибудь структура Минпромторга <...> получила право сделать государственную экспертизу цены".

Как сообщалось ранее, в настоящее время Росатом реализует проект строительства ледоколов нового поколения - проект 22220. Головным станет ледокол "Арктика", закладка которого состоялась на Балтийском заводе 26 мая 2015 года. Его стоимость составляет около 47 млрд рублей.

Также на Балтийском заводе строятся еще два ледокола этого проекта - "Сибирь" и "Урал". Они будут введены в эксплуатацию в 2019-2021 году. Кроме того, как проект, возможный к реализации, долгое время обсуждается новый ледокол мощностью 120 МВт - "Лидер". Он должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути при толщине льда свыше 4 м.

XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" проходит в Мурманске по инициативе Общественного совета Госкорпорации "Росатом", форум посвященный вопросам взаимодействия различных государственных и общественных структур при освоении Арктики. Среди основных тем, которые будут обсуждаться на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.