Турция усилит сотрудничество с Китаем в энергетике и борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Турция надеется на усиление сотрудничества с Китаем в сфере торговли, энергетики и борьбе с терроризмом. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг своему китайскому коллеге Ван И на встрече на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

"Турция придает большое значение отношениям с Китаем и надеется на усиление контактов с КНР на высоком уровне, а также на расширение практического сотрудничества в торговле, энергетике, борьбе с терроризмом и других областях для успешного развития соответствующих проектов", - приводятся слова Чавушоглу в опубликованном в пятницу сообщении МИД КНР.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Турции, Анкара ценит сбалансированную позицию Пекина по международным вопросам и надеется на расширение сотрудничества с ним в рамках многосторонних форматов.